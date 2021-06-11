، مكالمات فيديو.. أسباب مذهلة تجعل "شاشة HUAWEI S الذكية" خيارك الأول ،

محمد بن مسعود - الدمام - صورة وصوت ومشاركة وبث بسهولة متعدد.. متوفر وفي السعودية الطلب مسبق

في كل عام نواجه قطعًا جديدة ومثيرة للاهتمام من التكنولوجيا ، وفي كل عام نميل إلى الاستيلاء عليها جميعًا لإعدادها في المنزل. بالتأكيد، لدينا الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحواسيب المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء وغير ذلك الكثير، ولكن هناك نوع واحد من المنتجات التي لا تشهد بالفعل العديد من الترقيات أي وهي أجهزة التلفاز.

فمنذ أن حدث الانتقال من أجهزة التلفاز التقليدية إلى أجهزة التلفاز الذكية، تغير دور التلفاز في المنزل من مجرد تشغيل المحتوى المتاح إلى مركز إنترنت آخر مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات. ومع ذلك، لا يغير الجميع أجهزة التلفاز الخاصة بهم بشكل متكرر مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، ولكي نكون صادقين، لا يوجد سبب حقيقي لذلك حتى الآن.

وأطلقت هواوي مؤخرًا تلفازها الجديد كليًا، HUAWEI Vision S، المتاح حالياً للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية، والذي يضم مجموعة واسعة من الميزات التي تجعله تلفازًا من الجيل الجديد في السوق.

يمكن لـ HUAWEI Vision S أن يفعل أكثر من مجرد أي تلفاز ذكي آخر ويتفاعل بسلاسة بين جميع الأجهزة الذكية الأخرى الموجودة في المنزل. من خلال نظرة عميقة على هذا الابتكار، إليك بعض الأسباب التي تجعل HUAWEI Vision S أنه أحد الحلول المثلى لجميع احتياجات تلفازك القادم وما يجعله التحديث التقني الذي لا بد منه هذا الموسم.



أدت التحولات في أنماط الحياة ووجهات النظر إلى العالم إلى دفع الميزات المبتكرة في تلفاز HUAWEI Vision S، بقدر ما أحدثه التقدم التكنولوجي. على خطى الرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، سيساعد الاتصال التلفازي الذكي على الدخول في عصر الاتصالات الحميمة بعيدة المدى. إنه مثال رائع على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تقرب الناس من بعضهم البعض، بدلاً من أن تفرقهم عن بعضهم البعض.

مكالمات الفيديو، الآن من تلفازك؟

هل فكرت يومًا أنك ستتمكن من إجراء مكالمات فيديو من التلفاز؟ نتحدث عن إجراء مكالمات فيديو واستقبالها على التلفاز نفسه. مع تلفاز HUAWEI Vision S، أصبح ذلك ممكنًا.

جعل تلفاز HUAWEI Vision S الاتصال التلفازي أسلوبًا اجتماعيًا جديدًا يتضمن شكلاً عصريًا من الاتصالات الرقمية، والذي يستعد لتغيير طريقة تواصلنا بشكل جذري. يتيح تلفاز الجيل التالي هذا الأمر من خلال ميزة MeeTimeلمكالمات فيديو عالية الوضوح وبدقة 1080 بكسل، والتي تم تصميمها لنقل مكالمات الفيديو إلى مستوى جديد تمامًا من راحة غرفة المعيشة مع عدم استخدام هاتف ذكي، ولكن عبر التلفاز.

بفضل الكاميرا التي تبلغ دقتها 13 ميجابكسل المرفقة مغناطيسيًا، يمكنك إجراء مكالمات فيديو بدقة 1080 بكسل مع ميزة MeeTime على تلفاز HUAWEI Vision S.

ومع ذلك، فإن هذا يتجاوز مكالمات الفيديو التقليدية، نظرًا لميزة نقل مكالمات الفيديو الفريدة، يمكنك بسهولة نقل مكالمة من هاتفك إلى تلفازك دون قطع الاتصال. هذا يعني أنه إذا كنت تجري مكالمة فيديو على هاتفك الذكي أو حاسوبك المحمول، فيمكنك بسهولة تحويل هذه المكالمة إلى تلفاز HUAWEI Vision Sواستخدام الكاميرا والشاشة والصوت على التلفاز نفسه، مما يؤدي إلى تحرير جهازك لاستخدامات أخرى.

هل أنت قلق بشأن مشكلات النطاق الترددي للشبكة أثناء مكالمات الفيديو؟ لقد فكر تلفاز HUAWEI Vision S في ذلك أيضًا! بفضل ميزة ضبط النطاق الترددي التلقائي للشبكة الفريدة، يمكن لتلفاز HUAWEI Vision S وميزة MeeTime اكتشاف انخفاض في قوة الشبكة وسيقللان تلقائيًا من جودة المكالمة بدلاً من إسقاط المكالمة تمامًا.

المشاركة والبث بسهولة بفضل التعاون الموزع متعدد الأجهزة

ميزة أخرى رائعة هي كيف يتناسب تلفاز HUAWEI Vision S مع الهيكل وجميع الأجهزة الأخرى المتصلة في المنزل. يتيح ذلك تفاعل الجيل التالي بين جميع الأجهزة مما يمهد الطريق لمشاركة سلسة بين الأجهزة. على سبيل المثال، مع ميزة OneHop Projection، عليك ببساطة النقر بهاتفك الذكي على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز لعكس شاشة الهاتف الذكي على الفور دون أي خطوات معقدة في شاشة التلفاز! لا تقلق بشأن ظهور أي رسائل خاصة أيضًا، لأن ميزات الخصوصية تضمن بقاء جميع الأشياء الشخصية على هاتفك الذكي وحده، وعدم عرضها على شاشة التلفاز.

يمكن لمحبي الألعاب الهاتفية أيضًا الاستمتاع بميزة الألعاب الموزعة التي تتيح استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم لاسلكية، مما تعزز تجربة اللعب بالهواتف الذكية على التلفاز.

صورة وصوت مذهلان

مع أي تلفاز، تعد جودة الصورة والصوت عاملاً رئيسياً، خاصةً أنه أصبح مركزًا للترفيه المنزلي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الواضح أن هواوي لم تتوقف مع تلفاز HUAWEI Vision S. فيما يتعلق بجودة العرض، ستحصل على شاشة بدقة 4Kكاملة مع معدل تحديث 120 هرتز يغطي ما يصل إلى 92٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3، بينما يعمل محرك الصور Honghu مع تقدير الحركة وتعويض الحركة مما ينتج عن صور ومقاطع فيديو سلسة. أصبحت حماية عيون المشاهدين ممكنة أيضًا من خلال تقنيات الضوء الأزرق المنخفض المعتمدة من TÜV Rheinland والخالية من الوميض.

عندما يتعلق الأمر بالصوت، يأتي تلفاز HUAWEI Vision S مزودًا بأربعة مكبرات صوت بوق بقوة 10 واط، بما في ذلك 10 مكبرات صوت بتردد كامل، وسماعتين بتردد عالٍ بقوة 10 واط. يكمل ذلك تجويف صوت ضخم بسعة 1 لتر، تعمل جميعها معًا لتوفير صوت عالي الجودة مع صوت قوي وحواف ناعمة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز خوارزمية HUAWEI Histen تفاصيل دقيقة في الملمس والجرس، وتعزل الأصوات البشرية وتعززها، حتى في أكثر البيئات صخبًا.

باختصار، إذا كنت تبحث عن تلفاز ذكي جديد يتجاوز جميع الحدود التي وضعتها أجهزة التلفاز الذكية التقليدية، فإن تلفاز HUAWEI Vision S هو جهازك الذي يمكنك اتباعه بسهولة مما يجعله الاختيار الأنسب لك!

السعر والتوافر

تتوفر شاشة HUAWEI Vision S للطلب المسبق عبر متجر HUAWEIالإلكتروني، ومتاجر eXtra وقائمة محدّدة من المتاجر الأخرى لغاية 13 يونيو. وتتوفر الشاشة بحجمين مختلفين أحدهما 55 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي؛ والآخر 65 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي، مع هديّة قيّمة بقيمة 2042 ريال سعودي تشمل جهاز HUAWEI MatePad، واشتراك بخدمة HUAWEI Videoلمدة 3 شهور، واشتراك بخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب Starzplay لمدة 3 شهور، مع ضمان خاص لمدة 3 سنوات، وهدية ترفيهية خاصّة.