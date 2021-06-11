، اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني ،

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تصوير: محمد آل مسحل
نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تعازي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عايض عبدالله القحطاني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات الذي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه بوادي الدواسر.
وعبّر اللواء "القرني" عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأدى الصلاة على الشهيد بمقر مكافحة المخدرات بالمحافظة.
فيما عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف.
الجدير ذكره أن عدداً من قيادات المكافحة ومنذ الساعات الأولى للحادثة وهم على تواصل مع منسوبيهم؛ للاطمئنان ومتابعة سير العمل الذي لم يتوقف رغم الظرف الطارئ، في رسالة وطنية مفادها لن تثنينا الظروف عن الوقوف في وجه كل مفسد ومخرب.
وكان بصحبة مدير عام المكافحة في زيارته، كل من اللواء محمد عبدالعزيز الحقباني، مساعد المدير للموارد البشرية، ومدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي، الذين وصلوا في اليوم الذي يسبق زيارة نائب أمير منطقة الرياض، وقد التقوا بمدير مكافحة المخدرات بوادي الدواسر العقيد أحمد العسيري، وأثنوا على الجهود المبذولة، واستعرضوا الخطط القادمة للقضاء على هذه الأفة وتوعية المجتمع من خلال برامج قادمة.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 07:29 PM
أدى الصلاة عليه بمقر مكافحة المخدرات في وادي الدواسراللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني
تصوير: محمد آل مسحل
نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تعازي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عايض عبدالله القحطاني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات الذي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه بوادي الدواسر.
وعبّر اللواء "القرني" عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأدى الصلاة على الشهيد بمقر مكافحة المخدرات بالمحافظة.
فيما عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استُشهد في ميدان العز والكرامة والشرف.
الجدير ذكره أن عدداً من قيادات المكافحة ومنذ الساعات الأولى للحادثة وهم على تواصل مع منسوبيهم؛ للاطمئنان ومتابعة سير العمل الذي لم يتوقف رغم الظرف الطارئ، في رسالة وطنية مفادها لن تثنينا الظروف عن الوقوف في وجه كل مفسد ومخرب.
وكان بصحبة مدير عام المكافحة في زيارته، كل من اللواء محمد عبدالعزيز الحقباني، مساعد المدير للموارد البشرية، ومدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي، الذين وصلوا في اليوم الذي يسبق زيارة نائب أمير منطقة الرياض، وقد التقوا بمدير مكافحة المخدرات بوادي الدواسر العقيد أحمد العسيري، وأثنوا على الجهود المبذولة، واستعرضوا الخطط القادمة للقضاء على هذه الأفة وتوعية المجتمع من خلال برامج قادمة.
، اللواء "القرني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد القحطاني ،
المصدر : الخليج 365
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