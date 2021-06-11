محمد بن مسعود - الدمام - نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية. وعلق "الجعلود" على الصورة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي". 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 07:27 PM شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية. وعلق "الجعلود" على الصورة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي". الكلمات المفتاحية ، شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري ،

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