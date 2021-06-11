، بعد استشهاد ضابطتين.. إصابات في الضفة الغربية برصاص إسرائيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - على خلفية مسيرة انطلقت للتنديد ببناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح

استمرارًا للتوترات المتنقلة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي، أثناء مسيرة في بيتا جنوب نابلس

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لوقف مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا.

وانطلقت المسيرة، اليوم، للتنديد ببناء بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح في البلدة، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين على الأقل نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بحسب "العربية.نت".

توترات متنقلة

وأمس، داهمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين في الضفة، ما أدى إلى اشتباك مع القوات الأمنية الفلسطينية، وتبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل ضابطين فلسطينيين، وشخص ثالث، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن الشهر الماضي (مايو) شهد مواجهات غير مسبوقة، وتوترات متنقلة في كافة المناطق بالضفة، تضامناً مع قضية حي الشيخ جراح في القدس، واقتحامات المسجد الأقصى.



كما شهدت عدة مدن إسرائيلية مختلطة تضم يهوداً وعرباً (ما يعرف بفلسطينيي الداخل) مواجهات واشتباكات وأعمال عنف على خلفية طرد فلسطينيين من "الشيخ جراح" في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تحول هذا الحي إلى اسم معروف حول العالم.

