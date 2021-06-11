شكرا لمتابعة خبر عن مزارع "بن سلمان" من روافد السياحة في الطائف "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أبدع "سلمان بن جابر الطويرقي" صاحب مزارع "بن سلمان" للورد الطائفي في تحويل مزارعه إلى وجهه سياحية راقية تجمع بين الماضي الجميل والحاضر المشرق للسياحة الوطنية التي أصبحت صناعة.

ويقدم المشروع بعض الأكلات الشعبية الحجازية مثل "المله والسمن والعسل والدله والشاي"، والجميل في هذا المشروع هو أن الشاب هو الواقف على أقدامه، ويتولى مسؤولية الإشراف والتنظيم فيه.

والتقت صحيفة "صدى" بـ" الطويرقي"، الذي ذكر أن الطموح والآمال كبيرة لخدمة هذا الوطن في مجال السياحة.

وأضاف أن المنتجع يعمل على التطوير المستمر، وأخذ مقترحات الزوار والزبائن بعين الاعتبار، لافتا إلى أنه زين المكان بديكورات خشبية كلاسيكية، وسيارات كلاسيكية، أعطت المكان لمحة من الجمال.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يقدم خدمات للسياح، منها التنزه وتقديم المأكولات والمشروبات المتنوعة.