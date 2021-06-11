شكرا لمتابعة خبر عن "صحة القصيم": عودة العمل إلى طبيعته في مستشفى الملك سعود بعنيزة بعد تعرضه لحريق مفاجئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يوسف الحميد (صدى):

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بيانا أوضحت فيه ملابسات الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الجمعة في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة.

وقالت إنه تم الرصد والتفاعل مع حريق محدود في قسم الأشعة، وفور وقوعه باشرته فرقة الأمن والسلامة بالمنشأة وفرقة من الدفاع المدني.

وأوضحت أن تم السيطرة على الحريق دون أي إصابات ولا تأثر في تقديم الخدمات للمستفيدين، وجرى إعادة العمل إلى طبيعته، لافتة إلى أنه جاري استكمال التحقيق من قبل الجهات المعنية لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.

وكانت "صدى" انفردت ظهر اليوم بتغطية للحريق فور وقوعه، حتى تمكنت فرق الدفاع المدني في عنيزة من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.