توجيهات سعودية بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - أوضح خالد المريطفي مراسل قناة «الإخبارية» في ميناء جدة الإسلامي أن السلطات في المملكة شددت الإجراءات الأمنية في جميع المنافذ لمنع تهريب المخدرات سواء من لبنان أو من أي دولة أخرى.

وقال المطريفي في تصريحات لـ «قناة الإخبارية»إن قبل شهر من الآن تم القبض على شحنة تحتوي على 2 مليون قرص كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي قادمة من لبنان وتم إلقاء القبض على جميع المستقبلين لهذه الشحنة في الميناء.

وأضاف مراسل الإخبارية أن القبض على هذه الشحنة جاء بالتعاون بين الجمارك ومكافحة المخدرات التي لها دور كبير في منع تهريب المخدرات في جميع أنحاء المملكة.

ومنذ يناير 2021، تم مصادرة 20 مليون قرص إمفبتامين في الثاني والعشرين من يناير وأكثر من 10 ملايين قرص إمفيتامين في مارس وأكثر من أربعة ملايين قرص إمفيتامين وكذلك تلك الشحنة التي تم إحباطها في ميناء جدة الإسلامي التي جاءت من حزب الله اللبناني مخبأة في فاكهة الرمان واحتوت على أكثر من 5 ملايين قرص كبتاجون.

اقرأ أيضا:

تهريب المخدرات من لبنان إلى مصر لم ينقطع منذ سنوات

تهريب المخدرات اللبنانية إلى السعودية