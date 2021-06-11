لبنان.. الإطاحة بـ3 مواطنين شاركوا في تهريب «كبتاجون الرمان» للسعودية

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، فجر الخميس، من توقيف ثلاثة شبان لبنانيين في البقاع، ممن أسهموا في تحضير كميات الكبتاجون وحشوها في «أكواز» الرمان، لتهريبها إلى داخل الأراضي السعودية.

ووفقًا لصحيفة «النهار» اللبنانية، نجح رجال الأمن في توقيف الشبان الثلاثة في توقيت واحد من دون اطلاق رصاصة واحدة، حيث كانوا يختبئون في ثلاثة أماكن مختلفة، ويتنقلون في أكثر من مكان بعيدًا عن الأعين.

وأوضحت أنه سيتم تسليمهم إلى القضاء في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من التحقيقات المطلوبة معهم.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء كانوا قد اعدّوا واحدة من شحنتي «الرمان» التي جرى تجهيزها في البقاع اللبناني، وجاءت الاخرى «خالصة» من سوريا، حيث تم إرسالهما في دفعة واحدة الى المملكة.