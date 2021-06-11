3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي من إصابات "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 330 حالة.

وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، فإن جدة سجلت 230 حالة، ثم مكة المكرمة 59، والدمام 45، فـ(المدينة المنورة وينبع) 31 حالة تعاف.

وسجلت النعيرية 29 حالة، تلتها (حائل الهفوف) بـ24 حالة تعاف لكل منهما، ثم نجران 19، و(أبو عريش والظهران) 18، وأضم 16، ثم ظهران الجنوب 15، والطائف 14 حالة.

وفي المرتبة التالية جاءت (بريدة والبدع) بتسجيل كل منها 10 حالات، ثم (خميس مشيط، وخيبر والعيص) بـ9 حالات، فيما سجلت كل من(عريعرة والعارضة وجازان والخبر وعنيزة ويدمة) 8 حالات تعاف.

وتاليًا جاءت كل من (تبوك وبقيق والكامل وضرما وبلجرشي والمظئلف والمبرز) بتسجيل 7 حالات تعاف، ثم كل من (الباحة وأبها وبيشة والخرمة والسليمي ورجال ألمع) بـ6 حالات.

وفي المرتب التالية، جاءت كل من (عرعر والجبيل وبيش والريث وبللسمر والشنان وعقلة الصقور وحوطة بني تميم والنماص وبدر وحفر الباطن ووادي الفرع ووادي الدواسر) بواقع 4 حالات تعاف لكل منها.

وسجلت كل من (العيدابي وطريف والقطيف ونمرة والمندق والحائط ومهد الذهب وأحد المسارحة والمجاردة وشرورة والقنفذة وتربة والسليل وفيفا والحرث والحمنة وثريبان) 3 حالات تعاف في كل منها.

كما سجلت كل من (خليص والطوال وخباش وفرسان وثار وأحد رفيدة والخاصرة وسكاكا والدلم ومليجة والسعيرة والقوز وصبيا وبقعاء والمزاحمية والخفجي وقرية العليا) حالتي تعافٍ.

وأخيرًا جاءت كل من (موقق والأسياج ورفائع الجمش وثول والدائر وتنومة وسميراء وعفيف والمجمعة وحبونا وسراة عبيدة ومحايل ورنية والقريات وقصيباء والقيصومة وقلوة وحريملاء وصامطة وتثليث والعلا وطبرجل ورفحاء والمذنب والبكيرية وضمد والخرج والفرشة) بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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