بينها بوابة «رذاذ الماء».. استحداث معابر مشاة ذكية وحديثة بالخبر

الرياض - محمد عبدالله - استحدثت أمانة المنطقة الشرقية معابر مشاة ذكية وحديثة بمحافظة الخبر، تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، لتحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز معايير جودة الحياة في المواقع الحيوية بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن المعابر تعتمد على معايير الهندسة المرورية والتقنيات الحديثة وإيجاد الربط الآمن، وتتضمن بوابة لرذاذ الماء المصممة بشكل جمالي من طرفي المعبر من خلال وضع حاجز مائي لتنبيه المشاة بعدم العبور عندما تكون إشارة المشاة حمراء، ويتوقف الحاجز المائي بعد الضغط على زر طلب العبور بتحول إشارة المشاة إلى خضراء، محققه بذلك المشهد الجمالي وتعزيز ثقافة المشي الآمن لدى سكان وزوار المدينة وسلامتهم.

وأشار إلى أن أحدث المعابر؛ الممشى الجديد بشارع الأمير تركي بن عبدالعزيز، كأحد أهم الشوارع في مدينه الخبر، الدي يشهد كثافة في زواره ومستخدميه.