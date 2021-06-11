كاتب لبناني: الحكومة لم تمنع تهريب المخدرات إلى السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال الكاتب اللبناني حنا صالح إن الحكومة اللبنانية الحالية لا تأبه لمصالح اللبنانيين وإلا كانت أحبطت محاولات تهريب المخدرات للمملكة العربية السعودية واتخذت إجراءات صارمة حيالها لحماية المملكة، مشيرًا إلى أن حزب الله يمارس جرائمه منذ عام 2006.

وأضاف صالح في تصريحات لقناة الإخبارية أن إيران هي من عينت الحكومة اللبنانية، ولذلك تلك الحكومة لم تتخذ أي قرار للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الطبيعية مع الدول الأخرى.

وتابع الكاتب اللبناني أن حزب الله يمارس جرائمه المنظمة منذ حرب تموز 2006 وتم تحويل لبنان واقتلاعه، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني يعيش في حالة بؤس شديد.

وأوضح حنا صالح أن رئيس وزراء لبنان لم يتم دعوته إلى زيارة أي دولة من دول العالم منذ توليه المنصب وهذا أمر غريب ولكنه نتاج السياسات الحالة، مؤكدًا أنه يجب على الشعب اللبناني فرض حكومة مستقلة.

وأكد أن كل الضجة التي قامت بها الجهات العاملة في القطاع الزراعي والصناعي لم تلق الأذان الصاغية من طرف السياسيين، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرارية استباحة الحدود والمطار لن تتقدم لبنان خطوة واحدة، مؤكدًا أن المشؤولية تقع على عاتق القوى العسكرية المسؤولة عن حماية الحدود اللبنانية.

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