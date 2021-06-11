وكيل «الصحة»: اليونيسيف والصحة العالمية تدعوان لعودة الأطفال للمدارس حضوريًا

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، إن منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية دعتا إلى عودة الأطفال للمدارس حضورياً مع اتباع الاحترازات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المصالح على التعليم والصحة النفسية والعقلية للأطفال والأهالي أكبر من المخاطر المحتملة.

وأشار الدكتور عسيري، الجمعة، إلى أن متحور «كورونا دلتا» يسود الآن بريطانيا، مؤكدًا أن الجرعة الواحدة من اللقاحات لا تكفي في مواجهة هذا المتحور.

وقال عسيري: "متحور دلتا" الذي نشأ في الهند؛ يسود الآن في بريطانيا، ويدفع الحكومة البريطانية إلى الاستعجال في تغطية أكبر عدد ممكن من السكان بالجرعة الثانية من اللقاحات.

وأكد عسيري أن "الجرعة الواحدة غير كافية في وجه هذا المتحور".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد قال الأحد الماضي، إن «متحور دلتا» من فيروس كورونا، ينتقل بنسبة 40% أكثر من المتحور ألفا (المتحور البريطاني).

وأوضح هانكوك، في تصريح لشبكة «بي بي سي»، نقلًا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، أنه "رغم الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأيام الأخيرة، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات ما زال مستقرًا.

وبحسب وزير الصحة البريطاني، فإنه بحلول 2021 يونيو الجاري، سيتم تطعيم نحو ثلاثة أخماس البالغين بشكل كامل، في حين يبلغ عدد المطعمين حاليًا 52%.

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