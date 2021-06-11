«الإخبارية»: تهريب المخدرات من لبنان إلى مصر لم ينقطع منذ سنوات

الرياض - محمد عبدالله - قال أسامة عبد المقصود مراسل قناة «الإخبارية» السعودية في القاهرة إن تهريب المخدرات من لبنان إلى مصر لم ينقطع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية ترى أن حزب الله هو المسؤول عن عمليات تهريب المخدرات.

وأضاف عبد المقصود لقناة الإخبارية أن السلطات اللبنانية أعلنت في 21 مايو ضبط شحنة مخدرات تصل إلى أربعة أطنان كانت في طريقها إلى ميناء الإسكندرية المصري عبر سفينة تجارية تحمل خردة الحديد وتم إلقاء القبض على طاقم السفينة في ميناء صيدا

وتابع عبد المقصود أن عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى مصر زادت بسبب الحرب في سوريا وتغلغل إيران وحزب الله في سوريا وزيادة الاعتماد على تهريب المخدرات إلى دول المنطقة من قبل بعض القوى السياسية في لبنان على رأسهم حزب الله.

ووفقًا لتقارير أمنية فإنه يتم تهريب المخدرات إلى مصر وأيضًا باعتبارها كوسيط منها إلى دول أخرى في المنطقة، وبحسب هذه التقارير فإن لبنان ينشط في تهريب المخدرات إلى مصر والسعودية وإيطاليا واليونان وكذلك ليبيا بعد ما تم الإعلان عن ضبط شحنة كانت متوجهة إليها عبر النيجر.

وأكد عبد المقصود أنه لا يوجد هناك حدود مشتركة بين مصر ولبنان، لكن هناك حدود مشتركة مغ قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء، وهناك تشديد للإجراءات على السواحل المصرية على البحر المتوسط.

وتم الفترة الماضية عن محاولات إحباط العديد من الشحنات الضخمة سواء من الخدرات أو السلاح خاصة عبر سيناء أو البحر المتوسط، لذلك هناك تشديدات أمنية مكثقة من السلطات المصرية سواء من الجيش أو من الشرطة على هذه الحدود.

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