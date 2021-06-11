«الصحة» تعلن السيطرة على حريق اندلع بمستشفى الملك سعود بعنيزة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، السيطرة على حريق اندلع بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، دون حدوث أية إصابات، فيما عاد العمل إلى طبيعته.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، إن حريقًا محدودًا اندلع في الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم الجمعة، في قسم الأشعة، مشيرًا إلى أن فرق الأمن والسلامة بالمنشأة وفرقة من الدفاع المدني، باشرت الحريق فور وقوعه.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي تفاعلت بحسب الخطط المعتمدة للطوارئ، وتمكنت من السيطرة عليه دون أي إصابات.

وأكدت أن الحريق لم يؤثر على تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرة إلى أن العمل في المستشفى عاد إلى طبيعته.

وقالت وزارة الصحة إن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات اللازمة لمعرفة المسببات ووضع التوصيات اللازمة.