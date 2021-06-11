«الإخبارية»: ضبط كميات ضخمة من الكبتاجون اللبناني قبل تهريبها للدمام

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير لقناة «الإخبارية» عن أن السلطات اللبنانية ضبطت مؤخرًا كميات ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة، كانت مخبأة في مولدات صغيرة، قبل وصولها إلى الأراضي السعودية.

وحسب تقرير لـ"الإخبارية"، اليوم الجمعة، فإنه عقب قرار المملكة بمنع دخول الشحنات الزراعية القادمة من لبنان؛ جراء استخدامها في تهريب المخدرات إلى السعودية، تحركت السلطات اللبنانية لاحتواء عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط كميات ضخمة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة كانت مرسلة إلى الدمام بالمملكة، بعد تجهيزها بطريقة احترافية داخل مضخات مياه تعمل على الطاقة الكهربائية.

ووفق "الإخبارية" فإن تلك الشحنات كانت مجهزة داخل أقفاص خشبية محكمة الغلق لإبعاد الشبهات، وقد تم ضبط الشحنة في "مطار رفيق الحريري الدولي".

وأكد مسئول لبناني أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع استعمال البلاد كمنصة لتهريب "الكبتاجون" إلى أي دولة عربية، خاصة السعودية، التي يجب أن نصدر لها كل شعور بالمحبة.

وقال المسئول اللبناني: تربطنا علاقات وطيدة بالمملكة، ولا نريد لها إلا كل خير.

وقال متابعون إن عمليات التهريب تلك ليست من فعل أشخاص أو هواة، بل يقوم بها محترفون وعصابات منظمة لها القدرة على تخطي الأجهزة الأمنية( اللبنانية) في المرافق الشرعية.

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