جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي

الأمر الذي يعكس نجاح وجودة الخطط التطويرية التي اعتمدتها عمادة البحث العلمي خلال الأعوام الماضية في مجال دعم البحوث المنشورة في قواعد البيانات العالمية، وتمثل ذلك في تعزيز عملية الدعم، وتنويع البرامج المحفزة لإنجاز بحوث نوعية تحظى بفرصة النشر في المجلات المرموقة.
وقد أثمرت تلك الخطط عن تطور ملحوظ في عملية النشر العلمي المتميز، حيث سجلت بيانات قواعد النشر العالمية ارتفاعا متواصلا للجامعة خلال الأعوام السابقة، وصولا إلى هذا العام الذي حققت فيه الجامعة مع نهاية مايو المركز الرابع بين الجامعات السعودية وفق بيانات شبكة العلوم Web of Science، متقدمة بذلك مرتبتين جديدتين عما أحرزته بنهاية 2020م، حيث كانت تحتل المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية في النشر العلمي وفق بيانات قواعد بيانات شبكة العلوم وسكوبس، إذ تجاوز عدد البحوث المنشورة في 2020م حاجز الـ1800 ورقة علمية وفق بيانات Web of Science.
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