Moderna تتفق مع تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

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جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تتجاوز حاجز الـ1100 بحث علمي
أظهرت مؤشرات النشر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج تزايد معدلاته في المجلات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد...
التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة
صرحت صحة القصيم أنه جاري التحقيق حيال التماس كهربائي أدى لاندلاع حريق في مستشفى الملك سعود بعنيزة، دون وقوع إصابات أو وفيات. كما...
إعادة فتح 1547 مسجدا في مناطق المملكة
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...
الصحة تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري
حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري, حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة...
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