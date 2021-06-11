السيسي بعد لقاء محمد بن سلمان : توافق الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد لقاءه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مؤكداً اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي .

وقال الرئيس المصري في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر” : سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي

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