الشيخ الشثري يظهر في برنامج للفتاوى ويعدد مآثر والده الراحل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ظهر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، في برنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، عقب ساعات قليلة من وفاة والده الشيخ ناصر الشثري، الذي وافته المنية أمس الخميس.

الشيخ الشثري ينعى والده:

ونعى الشيخ سعد الشثري والده، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أنه رحمه الله كان فعالًا للخير، وأنه كان سببًا في ترك البعض للكثير من الأمور غير المستحسنة.

الشثري يشكر خادم الحرمين الشريفين:

وقدم الشيخ سعد الشثري، شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي حرص على الاتصال به هاتفيًّا لتقديم العزاء له، مؤكدًا أن ذلك خفّف من حزنه على فراق والده، كما وجه الشكر أيضًا لجميع المعزين له من الأمراء وكبار المسؤولين.

وأعرب الشيخ الشثري عن تقديره لأفراد المجتمع بسبب تفاعلهم الكبير عبر على مواقع التواصل الاجتماعي فور نبأ وفاة والده، مثمنًا كل ما قدموه من دعاء وثناء وقصص جمعتهم بوالده الراحل.

وأضاف الشيخ سعد الشثري بأن والده حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم في جميع الأوقات، ليلًا ونهارًا، كما فتح أبوابه للجميع واستقبلهم بكلمات جميلة، وواصل منذ صغره نشر العلم حتى تتلمذ على يده عدد من العلماء والمشايخ.

وكان للشيخ ناصر الشثري إسهامات عديدة في الأعمال الخيرية، فضلًا عن حرصه على تقديم النصيحة للكبير والصغير، والحفاظ على صلة الرحم، والتقرب من الجميع وولاة الأمر.

وفاة الشيخ ناصر الشثري:

وتوفي المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري والمعروف بـ”علامة العلماء”، الخميس، بعد معاناة مع المرض.

وعاصر الشيخ الشثري 4 من ملوك المملكة، بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولًا إلى الملك سلمان، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

ودأب الملك سلمان بن عبدالعزيز على زيارة الشيخ الشثري، إثر معاناته الطويلة من المرض على مدار سنوات، حيث سبق أن زاره في المستشفى، كما سبق أن زاره بمنزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.

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