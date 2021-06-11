نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم صلاة الميت على معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.

وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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