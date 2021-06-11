- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم صلاة الميت على معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.
شارك الخبر
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ ناصر الشثري
متابعات الخليج 365 - واس
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عصر اليوم صلاة الميت على معالي المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.
وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة.
وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
شارك الخبر
شارك الخبر