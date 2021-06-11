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الرئيس المصري يستقبل الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

الرئيس المصري يستقبل الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

ونشر المصور الفوتوغرافي بندر الجلعود صورة من اللقاء الذي جمع بينهما اليوم عبر حسابه بـ تويتر، معلقًا بقوله: ‏لقاء أخوي في ‎شرم الشيخ يجمع سيدي ‎ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح ‎السيسي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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