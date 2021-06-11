- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الرئيس المصري يستقبل الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11
شارك الخبر
الرئيس المصري يستقبل الأمير محمد بن سلمان في شرم الشيخ
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
ونشر المصور الفوتوغرافي بندر الجلعود صورة من اللقاء الذي جمع بينهما اليوم عبر حسابه بـ تويتر، معلقًا بقوله: لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
شارك الخبر
شارك الخبر