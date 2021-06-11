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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من السياح، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.
وأهابت بالجميع إلى متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، راجين للجميع السلامة الدائمة.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 07:00 PM
رفع من جاهزيته لمواجهة أي حالة طارئة"مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من السياح، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.
وأهابت بالجميع إلى متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، راجين للجميع السلامة الدائمة.
، "مدني عسير" يدعو لتوخّي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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