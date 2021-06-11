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حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال شهر شوال

كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة.

وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.


أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 06:47 PM

خلال شهر شوال

حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية
منصور الشلاقي

كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة.

وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.


أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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