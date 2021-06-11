محمد بن مسعود - الدمام - خلال شهر شوال كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة. وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.

أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 06:47 PM خلال شهر شوال حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية كشفت إمارة منطقة حائل أن لجان التعديات بالإمارة أزالت خلال شهر شوال المنصرم 566.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة. وتفصيلًا: أزالت اللجنة الأولى بمدينة حائل 128.000 متر مربع، فيما أزالت اللجنة الثانية بمدينة حائل 47.000 متر مربع، وفي محافظة بقعاء أزالت اللجان 300.000 متر مربع، وفي محافظة الشملي تمت إزالة 71.000 متر مربع، أما في محافظة موقق فقد تمت إزالة 15.000 متر مربع، وفي محافظة السليمي أزالت اللجان 5.740 متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية.

أما محافظات: الغزالة، الشنان، الحائط، سميراء، فلم تسجل أي تعديات خلال شهر شوال هذا العام. الكلمات المفتاحية

، حائل.. إزالة أكثر من 566 ألف متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه