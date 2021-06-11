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يزين الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم غدٍ السبت، ظهور القمر وهو في طور هلال، ويكون أسفله جرم براق لامع هو كوكب الزهرة.
وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"الخليج 365": "لقد بدأ كوكب الزهرة الظهور جهة الغرب منذ شهرين، وكانت العرب تسميه حين يظهر جهة الغرب بـ"نجمة المساء".
وبيّن "هندي" أنهُ سيبقى الثنائي ظاهرين من بعد الغروب لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يختفيا خلف الأفق الغربي.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 06:15 PM
"هندي" لـ"الخليج 365": طور القمر أسفله جرم لامع بدأ في الظهور قبل شهرينساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!
يزين الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم غدٍ السبت، ظهور القمر وهو في طور هلال، ويكون أسفله جرم براق لامع هو كوكب الزهرة.
وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"الخليج 365": "لقد بدأ كوكب الزهرة الظهور جهة الغرب منذ شهرين، وكانت العرب تسميه حين يظهر جهة الغرب بـ"نجمة المساء".
وبيّن "هندي" أنهُ سيبقى الثنائي ظاهرين من بعد الغروب لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يختفيا خلف الأفق الغربي.
، ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال! ،
المصدر : الخليج 365
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