شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الشيخ "ناصر الشثري" إلى مقبرة العود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى عدد من الشخصيات البارزة بالمجتمع من أمراء ووزراء وعلماء من هيئة كبار العلماء صلاة الميت ،قبل قليل ،على الشيخ ناصر الشثري .

وعُرف الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري بـ"مستشار الملوك"، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

ويعتبر نجل الشيخ ناصر، سعد الشثري، والذي حضر منزل والده أثناء زيارة الملك سلمان الأخيرة، أحد علماء المملكة البارزين.

وخضع الشيخ ناصر الشثري قبل 6 سنوات لعملية جراحية في القلب، إلى أن توفاه الله ليلة الجمعة ، ليوارى الثرى في مقبرة العود .