شكرا لقرائتكم خبر عن "دلتا" تهدد عودة الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باتت آمال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إنهاء إجراءات الإغلاق والعزل العام في 21 يونيو حزيران محل شك بعدما كشفت بيانات اليوم الجمعة زيادة الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا

ومن المقرر أن يعلن جونسون يوم الاثنين إن كانت خطة رفع القيود ستتم في الوقت المحدد لها.

لكن الانتشار السريع للسلالة دلتا، المصنفة رسميا "سلالة مثار قلق" تنذر بإفساد هذه الخطط، الأمر الذي يثير تكهنات بشأن إرجاء موعد رفع القيود المرتقب أو الإبقاء على بعضها.

وقال ناظم الزهاوي، الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، لإذاعة تايمز "يتعين أن نتوخى الحذر البالغ. حدث انفتاح شديد في 17 مايو حيث تمكن الناس من لقاء الأصدقاء في أماكن مغلقة، في المطاعم أو الحانات وغيرها".

وأضاف "أاعتقد أن من المهم أن ندرس الموعد بحذر بالغ في مطلع الأسبوع ثم نطلع الشعب على الأمر".

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، زاد 29892 في بريطانيا ليصل إلى 42323 إصابة، مضيفة أن هذه السلالة تشكل الآن ما يزيد على 90 بالمئة من إصابات كوفيد-19 الجديدة.

ويمثل هذا العدد قفزة كبيرة مقارنة بالإصابات بالسلالة دلتا في الأسبوع الماضي والتي بلغت 12431 إصابة.