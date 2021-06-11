أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأوقية، اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، إلى نحو 8101 دينار (60.51 دولار)، فيما سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 7426 دينارا (55.47 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7089 دينارا (52.95 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 6076 دينارا (45.38 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الجمعة، نحو 4726 دينارا (35.30 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4051 دينارا (30.25 دولار)

الأوقية والجنيه

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، نحو 251 ألفا و941 دينارا (1882 دولارا)

فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 56 ألفا و708 دنانير (423.57 دولار)

السعر العالمي

وانتعش الذهب بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تمسكه بسياسته النقدية، واعتبار بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير كافية لاتخاذ إجراء جديد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش.

وزادت الأسعار أكثر من 0.5% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1902.7 دولار للأوقية.