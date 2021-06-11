الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المشرقة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.

الموارد البشرية تؤكد على تنظيم ساعات العمل:

وناشدت الوزارة، عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل وفق ما نص عليه القرار؛ حفاظًا على صحة العاملين وتجنبًا للمخالفات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًّا في 29/ 10/ 1442هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معًا للرصد.



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