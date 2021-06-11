النساء أكثر عرضة للأمراض النفسية في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مقطع فيديو متداول، ارتفاع نسبة خطورة الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية في منطقة الرياض عن باقي مناطق المملكة بنحو 26 %، بحسب إحصائية نشرها موقع الرسمي لمؤشر الصحة النفسية بالمملكة.

الفئات المعرضة للإصابة بالأمراض النفسية:

وأوضع الفيديو، أن النساء معرضات لخطر الإصابة بالاكتئاب أكثر من الرجال وأن معدل خطورة الإصابة بالمرض سيكون أكثر بين الأعمار 18 و19 عامًا، بحسب الإخبارية نت.

83 % من مصابي الأمراض النفسية لا يتلقون العلاج:

ونوه الفيديو، بأنه مع تزايد حالات الأمراض النفسية في المملكة ينخفض معدل وعي المجتمع، حيث كشفت نتائج مشروع المسح الوطني للأمراض النفسية بأن 83 % من السعوديين الذين شخصوا باضطرابات في الصحة النفسية لا يسعون لتلقي أي نوع من العلاج وما يقارب 9% منهم يلتمسون العلاج من رجال الدين أو المعالجين غير الطبيين “.

مفهوم الاكتئاب:

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام. ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

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