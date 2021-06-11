شكوك حول ارتباط شبكة تهريب المخدرات اللبنانية في النمسا بحزب الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف قائد شرطة سالزبورغ عن احتمال وجود علاقة بين شبكة تهريب المخدرات اللبنانية التي تم القبض عليها في النمسا وحزب الله اللبناني.

وقال قائد الشرطة في تصريحات لقناة الإخبارية: لدينا شكوك حول ارتباط شبكة تهريب المخدرات بحزب الله مشيرًا إلى أنهم حاولوا التواصل مع الجانب اللبناني لكنهم لم يلقوا تعاونًا كاملًا.

تفاصيل ضبط عصابة تهريب المخدرات

وتمكنت الجهات المختصة في النمسا من القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات كانت تستهدف السعودية.

وقبل أيام نجحت الشرطة النمساوية في تفكيك شبكة لبنانية لتهريب المخدرات، وضبطت 15 معتقلًا بعد تحقيق استمر 3 أعوام شاركت فيه وكالات إنفاذ القانون في الخارج.

استهداف السعودية بالمخدرات

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورغ، كريستيان فوغنبرغ، أنها اعتقلت 13 مشتبهًا في 22 مارس في النمسا و2 آخرين في ألمانيا، لافتةً إلى أن النمسا كانت محطة توقف في تهريب المخدرات التي تصنع في لبنان.

وأكد ممثلو الادعاء النمساوي، أن “المنظمة متهمة بشحن ما يصل إلى 30 طنًا من الكبتاغون إلى السعودية في السنوات الماضية، تقارب قيمتها السوقية 180 مليون دولار”.

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