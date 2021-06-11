السعودية | 54 نوعاً من الأفاعي بالسعودية.. وتحذير من تزايد نشاطها صيفاً

شكرا لقرائتكم 54 نوعاً من الأفاعي بالسعودية.. وتحذير من تزايد نشاطها صيفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر مهتم سعودي في عالم الأفاعي من تزايد نشاطها في السعودية خلال فصل الصيف، وشدد على أخذ الحيطة حين مواجهتها والتعامل الحذر مع لدغاتها.

المهتم بدراسة أنواع الثعابين في السعودية ومروض الثعابين السعودي "نايف المالكي" تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "يوجد في السعودية 54 نوعاً من الأفاعي سامة وغير سامة، والأكثر تواجداً في السعودية الكوبرا العربية والأفعى "الرقطاء" والأسود الخبيث والأفعى النفاثة، وتتواجد هذه الأنواع في عدة مناطق تمتد من مرتفعات الطائف إلى جازان وتتواجد بكثرة في تهامة وقرب السدود المائية".

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لدغة الأفعى

وقال المالكي: "عند الإصابة بلدغة الأفاعي يجب أولاً تهدئة أعصاب المصاب، فذلك يبطئ انتشار السم في الجسم، ومن ثم غسل مكان اللدغة بالماء والصابون، وبعد ذلك إبقاء العضو المصاب أسفل من مستوى القلب، وتغطية موقع اللدغة بشاش نظيف، مع عدم الضغط على الجرح أو محاولة مص السم، كذلك تجنب تناول المشروبات التي يوجد فيها نسبة الكافيين، بالإضافة إلى تجنب وضع الثلج أو غمر الجرح بالماء، وبعدها يتم مراجعة أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراء الطبي حيال ذلك".

الكوبرا العربية

الكوبرا العربية

وحول الكوبرا العربية التي تتواجد بكثرة في السعودية يقول: الكوبرا العربية هي أفعى متوسطة الحجم إلى كبيرة، ولها جسم مدبب ونحيل وذيل متوسط الطول وجسم مضغوط، كما أن لها "فكا" قادرا على التمدد، ويصل طوله حوالي من 1.5 – 2 متر، ولها ألوان أساسية وهي الأصفر والأحمر والأسود، وينتج عنها ألوان أخرى على حسب التهجين.

وأضاف: بداية حياة الكوبرا العربية يتغير جلدها من 4 إلى 6 مرات في العام، وذلك على حسب التغذية، ويقل تغيير جلدها إلى مرتين في العام عندما يكتمل نموها، كما أن تزاوجها مرة واحدة في السنة، وتنتج من 40 إلى 50 بيضة، وتستغرق فترة الحمل ستة أسابيع، كما أنها تعيش إلى 25 سنة في الطبيعة.

وأكمل قائلاً: لدغات الكوبرا العربية قليلة رغم قوة سمها، إلا أنها لا تحب المواجهة مع البشر، فقط تعتمد على استراتيجية التخويف وتصنف دفاعية إلى أبعد مدى عن مثيلاتها الأخرى من الثعابين، وسمها عصبي يستهدف الجهاز العصبي ويصيب بالشلل التام وضيق التنفس.