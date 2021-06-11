اخبار السعوديه

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 05:46 PM

مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
ذياب الشمري

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.

الكلمات المفتاحية

، "ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا