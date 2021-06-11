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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.
ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 05:46 PM
مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.
ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.
، "ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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