محمد بن مسعود - الدمام - من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية

"الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة





الكلمات المفتاحية من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.

جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة. 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 05:44 PM من نسر أسمر.. قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية "الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة "الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة أوضح ‎المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه استرجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة من نسر أسمر.

جاء ذلك بعد تواصل منظمة "حياة الطيور"، الدولية مع المركز وتحديد موقع توقف البث قرب محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وسط المملكة. الكلمات المفتاحية ، "الحياة الفطرية" يسترجع جهاز تتبع فضائي لمسارات الهجرة ،

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