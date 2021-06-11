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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.
وقال: تهيب الوزارة بأصحاب العمل ضرورة تنظيم ساعات العمل وفق ما نص عليه القرار؛ حفاظًا على صحة العاملين وتجنبًا للمخالفات.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 05:18 PMمتحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البدء في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.
وقال: تهيب الوزارة بأصحاب العمل ضرورة تنظيم ساعات العمل وفق ما نص عليه القرار؛ حفاظًا على صحة العاملين وتجنبًا للمخالفات.
، متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم ،
المصدر : الخليج 365
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