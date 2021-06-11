- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الشثري في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ابن الفقيد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب الدكتور سعد الشثري، باسمه وكافة أسرة الشثري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 04:53 PM
الأسرة أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لهأمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الشثري في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ابن الفقيد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته، أعرب الدكتور سعد الشثري، باسمه وكافة أسرة الشثري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
، أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.