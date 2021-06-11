شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة ابتداء من السبت القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة طقس الغد، لافتا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ابتداء من السبت القادم حتى الإثنين برياح شرقية إلى شمالية شرقية حارة وجافة تؤثر بارتفاع واضح وملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح أنه قد تصل درجات الحرارة 50 درجة مئوية خاصة على مكة والمدينة، مبينا أنه لا يستبعد ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق الساحلية والتي قد تصل إلى 49 درجة مئوية على سواحل ينبع والأجزاء الشمالية من جدة.

وأشار إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ابتداء من الثلاثاء وتكون الأجواء مستقرة بشكل عام ولا يستبعد تأثر بعض المناطق والطرق السريعة الرابطة بين حدة وينبع ببعض الأتربة.