بالفيديو.. الزعاق يرصد هلال شهر ذي القعدة بتقنية «ccd» النهارية

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية خالد الزعاق، اليوم الجمعة، هلال شهر ذي القعدة بتقنية ccd النهارية، التي تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء.

وعبر حسابه على تويتر، بث الزعاق مقطع فيديو، قال خلاله: «إن هلال شهر ذي القعدة ولد الساعة 1:53 دقيقة من ظهر يوم أمس الخميس، والآن قرابة عمره 15 ساعة».

وكان الزعاق قال إن الوقوف بعرفة سيكون يوم 19 يوليو المقبل، وأن الثلاثاء 20 يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى مؤكدا، أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يومًا، ويوم الجمعة 11 يونيو، هو غرة ذي القعدة.

وأضاف الزعاق: الشهور الهجرية إما أن تكون 30 أو 29 يومًا، والعامة يسمون الـ30 بالوافي والـ29 بالهافي، ومن الطبيعي أن تتوالى 3 أشهر وافية، ومن النادر أن تكون 4 أشهر، لافتًا إلى أن سرعة القمر تفوق الشمس بكثير ظاهريًا، وفي كل شهر قمري يحاول القمر أن يدرك الشمس.