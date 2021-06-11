إعادة افتتاح 11 مسجدًا بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها موقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوماً 1547 مسجد، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.