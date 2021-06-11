صور توثق لحظة توقيع علماء أفغانستان وباكستان إعلان السلام بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - وثقت صور اللحظة التاريخية لتوقيع علماء من أفغانستان وباكستان، بيان مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان، الذي عقد أمس الخميس في مكة المكرمة برعاية رابطة العالم الإسلامية.

وذكرت رابطة العالم الإسلامي –عبر تويتر- : «من جنبات الحرم المكي الشريف.. كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون إعلان السلام في أفغانستان التاريخي، الذي يؤسس لمصالحة أفغانية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وبرعاية ودعم المملكة العربية السعودية».

وأختتم مؤتمر إعلان السلام في أفغانستان أعماله، أمس، بتوقيع المصالحة بين كبار علماء باكستان وأفغانستان، من جوار الحرم المكي الشريف.

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