هيئة كبار العلماء ترحب بمخرجات مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان»

الرياض - محمد عبدالله - رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الجمعة، بمخرجات مؤتمر (إعلان السلام في أفغانستان)، الذي انعقد في مكة المكرمة أمس الخميس، تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، برعاية ودعم المملكة العربية السعودية.

ودعت هيئة كبار العلماء (في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية – واس) الجميع في جمهورية أفغانستان خاصة أطراف النزاع، إلى الإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة الصادر بهذا الإعلان، الذي يهدف إلى ترميم جسد أفغانستان الإسلامية على أسس من دين الله تعالى ومصلحة الوطن الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات.

ونوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بجهود المملكة العربية السعودية التي ما فتئت تقف مع جمهورية أفغانستان في كل محنها، وتدعو إلى لمِّ الشمل ووحدة الصف واجتماع الكلمة، مقدمة الدعم بجميع أنواعه لتحقيق ذلك.

كما أعربت عن تقديرها لما تقوم به رابطة العالم الإسلامي انطلاقًا من رسالتها في رعاية الشعوب الإسلامية، ونشر ودعم رسالة السلم والتضامن على المستويين الإسلامي والدولي، سائلة الله- تعالى- أن تكلل الجهود الداعية لإحلال السلام في أفغانستان بالتوفيق والنجاح.

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