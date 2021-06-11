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بث مباشر.. «الإخبارية» تخصص «ساعتي بث» لفضح مخدرات حزب الله اللبناني

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الرياض - محمد عبدالله - تخصص قناة الإخبارية، الآن، ساعتين كاملتين، لفضح محاولات ميليشيا حزب الله اللبناني تهريب المخدرات إلى ودول أخرى.

بدأ البث المباشر لقناة الإخبارية عند الساعة الـ٣ عصرًا، من خلال نشرة النهار، عبر تسليط الضوء على مخطط حزب الله، وتجارته الواسعة في المخدرات.

وعبر شبكة مراسلين حول العالم، تكشف الإخبارية محاولات ميليشيا حزب الله تهريب المخدرات إلى السعودية من لبنان ومن دول عدة.

يُذكر أن الجهات المسؤولة بمنافذ السعودية ضبطت منذ أيام عدة شحنات من المخدرات قادمة من لبنان ومخبَّأة داخل شحنات فاكهة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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