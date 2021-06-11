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التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

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إعادة فتح 1547 مسجدا في مناطق المملكة

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من...

7ea64fbaf4.jpgالرياض: دوت الخليج
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icon-byline.pngالرياض: محمد العواجي
icon-clock.png01 ذو القعدة 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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