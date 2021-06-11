التحقيق في حريق مستشفى الملك سعود بعنيزة

إعادة فتح 1547 مسجدا في مناطق المملكة أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 01 ذو القعدة 1442 هـ 01 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري, حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة... الرياض: محمد العواجي الرياض: محمد العواجي 01 ذو القعدة 1442 هـ 01 ذو القعدة 1442 هـ

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