إعادة فتح 1547 مسجدا في مناطق المملكة

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوما 1547 مسجدا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: خمسة مساجد بمنطقة عسير، وثلاثة مساجد بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف. وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.