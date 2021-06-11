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الصحة: 1175 إصابة جديدة و1262 حالة تعافٍ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1175) حالة مؤكدة وتعافي (1262) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10112) حالة منها (1559) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (463703) حالات، فيما بلغ عدد حالات التعافي (446054) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (18)حالة حيث وصل الإجمالي (7537) حالة، كما تم إجراء (90559) فحصا مخبريا.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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