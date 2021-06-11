شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تخفف قيود السفر في الصيف لتشجيع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ، تخفيف قيود السفر خلال الصيف بما يسمح للسائحين الذين تلقوا جرعات التطعيم كاملة تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يُعد السفر منها آمنا.

وقالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى.

أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.