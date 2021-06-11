بوينغ تحصل على عقد إضافي لتطوير صواريخ للسعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت تقارير أمريكية إن شركة بوينغ ستزود السعودية بمواد دعم لإعادة تصميم صاروخ (SLAM-ER)، المزود بتقنية FMS أي أنظمة الحركة الوظيفية.

وسيتم الانتهاء من العمل على التعديل بقيمة 78.36 مليون دولار من Naval Air Systems Command بحلول ديسمبر 2026، وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديل يعد خيارًا لدعم برنامج إعادة تصميم SLAM-ER للمملكة.

وقال موقع Shephard Defense Insight المتخصص في الأخبار العسكرية، إنه في مايو 2020، تلقت شركة بوينغ Boeing عقدًا بقيمة 1.97 مليار دولار أمريكي لتوفير هندسة غير متكررة مرتبطة بجهود إعادة تصميم SLAM-ER، بالإضافة إلى إنتاج وتسليم 650 صاروخًا آخر من نفس الطراز.

مواصفات صاروخ SLAM-ER

يحتوي AGM-84H SLAM-ER على رأس حربي يزن 500 رطل.

كما يضم نظام استشعار بالأشعة تحت الحمراء

ذلك بالإضافة إلى رابط بيانات وجهاز استقبال GPS معدل.

ويستخدم الصاروخ العديد من أوضاع التشغيل التي تجعله فعالًا ضد مجموعة واسعة من الأهداف.



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