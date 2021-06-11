- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الغداء والدواء: 3 طرق تمكنك من الحفاظ على الفواكه والخضراوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغداء والدواء: 3 طرق تمكنك من الحفاظ على الفواكه والخضراوات
لمدة 6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حثت الهيئة العاملة للغذاء والدواء، المواطنين على الحفاظ على الموارد الغذائية بالطرق التي تحفظها لوقت أطول، بحيث تساهم في الحد من الهدر.
الغذاء والدواء توضح طرق التجميد والتجفيف الصحيحة:
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة نصائح للحفاظ على الفواكه والخضراوات لأطول فترة ممكنة، بعنوان: “لا تسرف وكن عونًا على حماية مواردنا الغذائية من الهدر”.
ونص المنشور على الالتزام بثلاث نصائح جاءت كالآتي:
1-للاستفادة من فائض الفواكه والخضراوات قم بتجفيفيها أو صنع المخللات منها.
2- تناول المخللات بشكل متوازن يعزز الهضم الصحي حيث تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك.
3- تقطيع الفواكه والخضراوات ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة تصل لـ6 أشهر.
شارك الخبر
شارك الخبر