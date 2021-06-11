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الغداء والدواء: 3 طرق تمكنك من الحفاظ على الفواكه والخضراوات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

الغداء والدواء: 3 طرق تمكنك من الحفاظ على الفواكه والخضراوات

لمدة 6 أشهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

حثت الهيئة العاملة للغذاء والدواء، المواطنين على الحفاظ على الموارد الغذائية بالطرق التي تحفظها لوقت أطول، بحيث تساهم في الحد من الهدر.

الغذاء والدواء توضح طرق التجميد والتجفيف الصحيحة:

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدة نصائح للحفاظ على الفواكه والخضراوات لأطول فترة ممكنة، بعنوان: “لا تسرف وكن عونًا على حماية مواردنا الغذائية من الهدر”.

ونص المنشور على الالتزام بثلاث نصائح جاءت كالآتي:

1-للاستفادة من فائض الفواكه والخضراوات قم بتجفيفيها أو صنع المخللات منها.

2- تناول المخللات بشكل متوازن يعزز الهضم الصحي حيث تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك.

3- تقطيع الفواكه والخضراوات ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة تصل لـ6 أشهر.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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