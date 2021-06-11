ضبط لبناني يدير شبكة مخدرات في النمسا كانت تستهدف السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في النمسا من القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات كانت تستهدف السعودية.

وقبل أيام نجحت الشرطة النمساوية في تفكيك شبكة لبنانية لتهريب المخدرات، وضبطت 15 معتقلًا بعد تحقيق استمر 3 أعوام شاركت فيه وكالات إنفاذ القانون في الخارج.

استهداف السعودية بالمخدرات

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورغ، كريستيان فوغنبرغ، أنها اعتقلت 13 مشتبهًا في 22 مارس في النمسا و2 آخرين في ألمانيا، لافتةً إلى أن النمسا كانت محطة توقف في تهريب المخدرات التي تصنع في لبنان.

وأكد ممثلو الادعاء النمساوي، أن “المنظمة متهمة بشحن ما يصل إلى 30 طنًا من الكبتاغون إلى السعودية في السنوات الماضية، تقارب قيمتها السوقية 180 مليون دولار”.

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