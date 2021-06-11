الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 125 يوماً 1547 مسجد،في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جهود مكافحة كورونا

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها خمسة مساجد بمنطقة عسير وثلاثة مساجد بمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الجوف.

تطبيق الاحترازات

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد, والإبلاغ في حال رصد جوانب قصور في الخدمات المقدمة لبيوت الله من خلال الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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