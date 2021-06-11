السعودية | بمشاركة 45 عارضاً.. مهرجان زيتون الجوف يواصل فعالياته

شكرا لقرائتكم بمشاركة 45 عارضاً.. مهرجان زيتون الجوف يواصل فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل مهرجان زيتون الجوف الدولي الأكبر خليجياً فعالياته في نسخته 14، المقامة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا في المملكة العربية السعودية.

فقد عرض المهرجان ما يزيد عن 150 ألف لتر زيت زيتون و50 ألف كيلوغرام من زيتون المائدة.

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ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان الذي دشنه مؤخراً، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

كما يقدم المهرجان للزائر محطات عدة للتعرف على شجر الزيتون بدءاً من مواضع ذكره في القرآن الكريم وأنواعه وأماكن زراعته، متنقلاً بتقنية الواقع الافتراضي ليتعرف على الوسائل التقليدية لاستخلاص الزيت.

وارتباط هذه الشجرة بمعيشة الشعوب في مختلف الحضارات الإغريقية والرومانية والفرعونية، وأبرز الأشجار المعمرة، لتختتم الجولة بعرض لمسيرة مهرجان الزيتون بالجوف وتطوره.

عروض تقنية لرحلة انتاج الزيتون

نافذة تسويقية

ويعد مهرجان الزيتون نافذة تسويقية حقيقية حيث يشارك فيه 45 عارضاً من مزارعي المنطقة، لعرض منتجاتهم من زيت الزيتون ومشتقات زيتون المائدة بأنواع وطرق مختلفة والتي تنتجها أكثر من 18 مليون شجرة بالجوف.

كما، أكد مزارعو المنطقة أن المهرجان يعد مركزاً لعرض منتجاتهم حيث أسهم في جذب عدد كبير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، لما حققه من نجاحات واسعة خلال السنوات 13 الماضية.

من فعاليات مهرجان الزيتون

متحف الزيتون

ويستقبل متحف الزيتون الزوار بشجرة اصطناعية متحدثة ترحب بهم بلهجة أهل المنطقة بالإضافة إلى شاشة الإجراءات الوقائية.

كذلك، يشاهد الزائر للمهرجان محطات الزيتون عبر التاريخ بمختلف الحضارات الإغريقية والرومانية والفرعونية وأبرز الأشجار المعمرة، وتاريخ المهرجان وتطوره.

ويتابع الزائر بعد ذلك خريطة توضح أبرز الدول المنتجة للزيتون ومعدلات وطرق إنتاجها، كما تقدم الدول المشاركة عروضاً فلكلورية على المسرح.